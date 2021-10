È stato ritrovato morto nella sua abitazione di Firenze nella mattina di ieri. L'uomo, 42 anni, non aveva segni di violenza o traumi sul corpo. A dare l'allarme la fidanzata e un amico presenti nell'abitazione, intorno alle ore 6. Sarebbe stata la donna ad accorgersi del decesso del compagno. La Procura ha disposto l'autopsia per comprendere le cause della morte. Indaga la polizia