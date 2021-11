Beccato fuori dalle scuole con dosi di hashish: arrestato 20enne a Pontedera

Un giovane noto alle forze dell'ordine per spaccio è stato notato mentre, fuori dalle scuole superiori di Pontedera, parlava con alcuni ragazzi con la ricreazione. Per questo, fermato e perquisito, aveva con sé alcune dosi di hashish nascoste nelle mutande.

Il controllo da parte dei carabinieri di Pontedera si è tenuto nei giorni scorsi e ha portato all'arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un ragazzo 20enne di Pontedera, di origine romena. I militari in borghese hanno visto il ragazzo nel villaggio scolastico, quartiere dove si concentrano le scuole superiori pontederesi. Il 20enne era in compagnia di alcuni ragazzi usciti per la ricreazione e, dal sospetto che potesse spacciare, i carabinieri sono intervenuti. Gli altri giovani si sono allontanati subito mentre il 20enne è stato fermato, e trovato con alcune dosi di hashish.

Il giovane con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto a fotosegnalamento. I carabinieri inoltre stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, per individuare i possibili acquirenti, che saranno segnalati alla Prefettura di Pisa come assuntori.