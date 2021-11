Canottieri Limite campioni d'Italia di fondo nel 4 senza

Finesettimana da incorniciare per la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica che sul Lago di Varese conquista il titolo italiano di fondo nel 4 senza pesi leggeri e un importante medaglia di bronzo con il quattro senza ragazzi.

Quattro le imbarcazioni limitesi al via nella giornata di domenica per sfidare le altre società sulla distanza di 6000 metri. Medaglia di bronzo per uno dei due quattro senza della categoria ragazzi di Matteo Brunetti, Daniele Cecchi, Edoardo Del Rosso e Leonardo Sostegni che riescono a mantenere un buon passo fino alla fine. Ottima prestazione di crescita anche per il secondo quattro senza ragazzi di Elia Ceccanti, Tommaso Laganà, Edoardo De Vito e Valentino Francalacci . È la volta del doppio pesi leggeri di Samuele Gori e Daniele Bagnoli quest’ultimo all’esordio nella categoria, che dopo una gara tirata fino allo stremo delle forze giungono sul traguardo decimi.

L’ ultima gara della giornata per la Canottieri Limite è coronata dal grande successo del 4 senza pesi leggeri di Ernesto Rabatti, Alessandro Giglioli, Dario Biondi e il capovoga Lorenzo Bonaffini che conquistano il titolo di campioni italiani. Una gara difficile la loro, sapevano di avere contro avversari molto forti e per questo hanno cercato di mantenere un ritmo gara molto elevato fino alla fine, giungendo con tre secondi di vantaggio sugli avversari del Rowing club Genovese e più di venti secondi ai padroni di casa dei Canottieri Varese. “Un grande risultato che non ci aspettavamo, avevamo contro un equipaggio molto forte ma non abbiamo mai mollato” questo il commendo di Dario Biondi durante i festeggiamenti presso la sede dei Canottieri Limite.

Lo stesso finesettimana ha visto impegnata anche un’altra atleta Limitese, Ginevra Marconcini che con il suo timone ha portato sul podio l’equipaggio misto Pontedera al campionato europeo di Costal Rowing svoltosi a Marina di Castagneto.

Fonte: Canottieri Limite