Censimento Empolese Valdelsa, 4.300 famiglie coinvolte

Ha preso il via dal mese di ottobre il Censimento della popolazione e delle abitazioni in nove Comuni dell’Empolese Valdelsa, allo scopo di acquisire informazioni sempre più aggiornate sulle famiglie, i loro componenti, la condizione professionale, le caratteristiche degli alloggi e così via. I Comuni interessati sono Empoli, Gambassi Terme, Certaldo, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci (esclusi quelli di Castelfiorentino e Montespertoli). Dal momento che si tratta di un Censimento che riguarda solo un campione rappresentativo della popolazione, sono coinvolte nella rilevazione circa 4.300 famiglie in tutti i nove Comuni interessati.

Una parte delle famiglie coinvolte (2.400, sottoposte a rilevazione da “lista”) hanno ricevuto a casa una comunicazione dall’ISTAT mediante la quale, utilizzando le credenziali di accesso presenti nella lettera, si invitano le medesime alla compilazione on line del questionario. Le altre invece (1900 famiglie, sottoposte a rilevazione “areale”) vengono contattate da un rilevatore incaricato, che effettua l’intera operazione presso l’abitazione dell’interessato, naturalmente munito di tablet e tesserino di riconoscimento. Nel secondo caso, le famiglie vengono preventivamente avvisate con una lettera non nominativa e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione. La data a cui fare riferimento per rispondere ai quesiti del questionario è il 3 ottobre 2021.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e il non ottemperare all’obbligo di risposta prevede una sanzione. In particolare, le famiglie della rilevazione da “lista” che non avranno provveduto autonomamente alla compilazione del questionario on line, saranno sollecitate dall’ISTAT o riceveranno a casa la visita di un rilevatore.

"Da tre anni ormai - osserva il Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessio Falorni – il Censimento interessa solo un campione delle famiglie e viene svolto annualmente e non più ogni dieci anni. Questo permette di avere una situazione aggiornata delle caratteristiche socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, sia a livello nazionale, regionale e locale, e di contenere i costi. Invito pertanto le famiglie che sono state o saranno contattate dall’ISTAT a compilare il questionario, ricordando che i Comuni interessati sono in ogni caso a disposizione per rispondere a eventuali dubbi. A questo riguardo, desidero ringraziare fin da ora il personale dei vari uffici comunali e quello dell’Unione, che sono impegnati nelle operazioni di rilevazione".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Istat 800 188 802 (attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compreso sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00), oppure contattare o andare presso uno dei Centri comunali di rilevazione istituiti in ciascun Comune interessato (in genere coincide con l’ufficio anagrafe).

Quest’anno, le famiglie che a livello nazionale partecipano al Censimento sono 2.472.400 e i Comuni interessati 4.531.

Di seguito le famiglie interessate nei nove Comuni

Comune Stima famiglie indagine areale Stima famiglie indagine da lista Capraia e Limite 344 210 Cerreto Guidi 269 287 Certaldo 305 451 Empoli 144 581 Fucecchio 153 151 Gambassi Terme 150 154 Montaione 155 107 Montelupo Fiorentino 91 85 Vinci 293 377 Totali 1904 2403

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa