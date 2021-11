Commemorazione dei Defunti, Cordone (Lega) ricorda i militanti scomparsi

Oggi 2 novembre, nel giorno della Commemorazione dei Defunti, ricordiamo i nostri militanti scomparsi, Mauro Olmucci di Gambassi Terme (Badia a Cerreto), Ottorino Casarotti di Castelfiorentino e Mario Infante di Firenze. Olmucci e Casarotti sono stati tra i precursori della Lega in Toscana e Olmucci detto "Tubo".

Dal 2004 al 2009 mi aveva affiancato nel Consiglio comunale di Gambassi Terme. Mario Infante, di Firenze ma operativo per anni nell'Empolese Valdelsa, si era avvicinato alla Lega nei primi anni 2000 e per diverso tempo è stato il motore organizzativo di tante iniziative del Carroccio locale e ricordo ancora le migliaia di firme raccolte insieme a lui e ad altri, alcuni anni fa, contro la chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari nell'Empolese Valdelsa.

Il pensiero di questi uomini che hanno contribuito a costruire la Lega nei nostri territori, in tempi molto più difficili degli attuali, non mi abbandonerà mai e mi da grande forza per andare avanti in politica. Se non siamo ben coscienti di quello che è stato il passato, si costruisce male il futuro.

Marco Cordone, consigliere comunale Lega e consigliere nazionale Anci