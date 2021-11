I giovani di Confcommercio a Firenze, "Il coraggio di fare impresa"

Giovedì 4 novembre nella prestigiosa cornice del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze dalle ore 15 si svolgerà l’evento “Il coraggio di fare impresa” organizzato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio, in collaborazione con OneDay Group e con il supporto di Facebook, per presentare l’Osservatorio Nuove generazioni realizzato da OneDay per Confcommercio e che prende in esame uno specifico target: quello della nuova generazione di Imprenditori tra i 20 e i 42 anni.

Si confronteranno sul palco il presidente dei giovani Confcommercio Andrea Colzani, Angelo Mazzetti head of public policy di Facebook e Paolo De Nadai presidente di One daygroup.

Fonte: Confcommercio Toscana - Ufficio stampa