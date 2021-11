Tra gioco, cultura e diritti a Empoli nasce 'Germogli', quattro giorni dedicati ai bambini

Quest’anno la città di Empoli ha scelto di celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ricorre il 20 novembre, giorno in cui, nel 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi ratificata da oltre 190 paesi in tutto il Mondo.

Sabato 20 novembre il centro cittadino di Empoli sarà animato da numerose iniziative dedicate ai bambini di ogni età e ai loro genitori: un evento di grande respiro che prende il nome di Germogli e che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, diverrà una rassegna annuale con un programma di anno in anno dedicato all’approfondimento di un diverso articolo della Convenzione.

Questa 1° edizione sarà dedicata all'art. 31 della Convenzione ONU che recita “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.

La giornata del 20 novembre sarà anticipata da una serie di eventi e iniziative trasversali che rientrano a vario titolo nel collettore “Aspettando Germogli”.

"Germogli è un nuovo impegno verso tutta la comunità da parte del Comune di Empoli – ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini –. Sono una serie di eventi completamente dedicati alle bambine e ai bambini, in occasione di una data così importante come quella del 20 novembre. In quei giorni Empoli vuol essere teatro per i tutti diritti dei bambini. Il senso non è solo organizzare una giornata di festa, ma vogliamo costruire il futuro. È per tutti noi un’assunzione di responsabilità. Il programma è il frutto di un lavoro di team della biblioteca, dell’ufficio scuola, di quello culturale del Comune, che grazie al coordinamento di Sandra Bertini e del direttore della Fucini Carlo Ghilli, hanno dato vita a questa nuova creatura dal nome bellissimo. Nel frattempo proseguono, nell’ambito del progetto riqualificazione urbana HOPE i lavori all’ex convito degli infermieri dell’ospedale San Giuseppe, la vecchia Torre dei Righi. Quello ormai nelle nostre stanze lo chiamiamo Palazzo Leggenda, perché sarà un edificio moderno completamento dedicato alla cultura per la fascia di età 0-14 anni".

Nelle scorse settimane sono stati lanciati due diversi contest: il Concorso di idee in cui i bambini sono invitati a proporre un nome per la mascotte dell'iniziativa, e il Video-Contest in cui i bambini sono invitati a girare un video con cui condividono le loro riflessioni sul significato di diritti dell'infanzia.

Nelle giornate di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre Aspettando Germogli prevede eventi nelle frazioni di Ponte a Elsa, Avane, Monterappoli e Cortenuova organizzati grazie alla fattiva collaborazione di ARCI Empolese Valdelsa, del Centro Giovani di Avane e dell’Associazione il Torrino.

Nelle stesse giornate si terranno i primi eventi proposti dalle librerie empolesi che hanno aderito con entusiasmo a Germogli aggiungendo al già nutrito programma elaborato dall’amministrazione comunale le loro interessanti iniziative per bambini e ragazzi, che proseguiranno anche nella giornata centrale di sabato.

Tra le iniziative di Aspettando Germogli, anche Coloriamo la Città, un flash mob organizzato venerdì 19 novembre, tra le 16.00 e le 17.30, per le strade antistanti le scuole primarie di Ponzano, Avane e davanti alla primaria di Via Leonardo da Vinci, in centro storico, che per l’occasione saranno chiuse al traffico e potranno divenire vere e proprie ‘tele’ da colorare con gessetti e fantasia.

La sera di venerdì, alle 20.00 è in programma un collegamento streaming con il sindaco Brenda Barnini che, attraverso i canali social istituzionali del Comune di Empoli proporrà alcune Pillole di Diritto.

I servizi educativi sia pubblici che privati presenti sul territorio comunale aderiscono all’iniziativa con la realizzazione di un video che racconta, attraverso foto, le esperienze di gioco e i momenti di riposo dei bambini. Il gioco è una capacità innata e, nei contesti 0-6, il bambino ne trae piacere e divertimento anche grazie allo sguardo dell’adulto che osserva le sue azioni e propone esperienze. Riuscire a cogliere attimi e restituire, con immagini, il valore di certi momenti richiede professionalità e competenza.

Il video, che sarà diffuso sui canali social del Comune subito dopo il collegamento del sindaco, ha proprio questo obiettivo: raccontare il diritto al gioco e al riposo dei bambini e delle bambine visto attraverso lo sguardo delle educatrici".

GIORNATA dei DIRITTI - La giornata clou di Germogli, sabato 20 novembre, è pensata come una grande festa durante la quale i bambini (e i loro genitori) potranno vivere la città in maniera diversa, partecipare alle numerose iniziative in programma e riflettere sull’importanza di garantire a tutti i bambini il diritto al gioco, al riposo e alla partecipazione alla vita culturale.

Eccezion fatta per i locali della biblioteca, all’interno dei quali si terranno laboratori e letture, e per i musei di Empoli, le attività si svolgeranno per la maggior parte all’aperto, non solo in un’ottica di sicurezza per la gestione dell’emergenza sanitaria, quanto piuttosto nell’ottica di una riscoperta e di una riappropriazione degli spazi cittadini chiusi al traffico per l’occasione.

Gli appuntamenti del sabato, si susseguiranno a partire dalla mattina con la presentazione del libro “Dalla parte dei bambini” (ed. Piemme 2021) alla presenza di due delle autrici, Anna Sarfatti e Cristina Bartoli, e che vede l’importante collaborazione con Unicef. Il libro, che raccoglie diversi racconti che invitano a riflettere sui diritti dei bambini, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, sarà distribuito dall’amministrazione in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Empoli. L’incontro sarà visualizzabile in diretta streaming sui canali social del Comune.

Sempre nella mattinata, presso il Parco di Casenuove, sarà piantata una quercia, il primo albero del Bosco dei Diritti, e per l’occasione la UISP di Empoli proporrà giochi e attività per i bambini che vorranno partecipare all’iniziativa.

Le iniziative entreranno nel vivo a partire dalle 16.00 di sabato: in Biblioteca sarà protagonista Simone Frasca, celebre autore di libri per l’infanzia e da anni gradito ospite del Festival Leggenda. Frasca, che ha collaborato con l’amministrazione ideando e realizzando il manifesto, la mascotte e tutta la grafica di Germogli, terrà tre laboratori per bambini da 4 a 8 anni dal titolo Germogliamo!.

Il bambino che avrà proposto il nome per la mascotte risultato vincitore del Concorso di idee avrà l’opportunità di fare da speciale assistente proprio a Simone Frasca durante i laboratori.

Per i piccolissimi invece, sempre in Biblioteca, sono in programma delle letture multisensoriali dal titolo Il Grembiule Magico. Per tutti i bambini, nel Chiostro degli Agostiniani sarà presente un grande libro dove troveranno stampato il diritto dell’edizione di quest’anno che potranno sottoscrivere con il proprio nome o lasciando l’impronta della propria mano.

I Mu6ei di Empoli partecipano attivamente a Germogli proponendo un’inedita Caccia al Tesoro a squadre per le vie del centro. Indizi, giochi ed enigmi metteranno alla prova piccoli esploratori di età compresa tra 6 e 11 anni che si contenderanno il primo premio e una premiazione in grande stile in Piazza Farinata degli Uberti.

Grazie alla collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari e alla partecipazione del pedagogista Francesco Tonucci, sempre nel pomeriggio i genitori potranno approfondire l’importanza del gioco durante l’incontro Una Città per giocare al Cenacolo degli Agostiniani. L’incontro sarà visualizzabile in diretta streaming sui canali social del Comune.

Anche nella giornata del sabato le librerie empolesi propongono attività per i bambini: si parte alle 10.00 con Personaggi in cerca di storia presso la Libreria Nessundove e nel pomeriggio si prosegue con Diritti a Merenda presso la Libreria San Paolo*Libri e Persone dove i più piccoli potranno gustare anche uno spuntino.

Al calar della sera, per celebrare anche visivamente questa importante giornata dedicata ai diritti dei bambini, la statua della Vittoria si illuminerà di azzurro, colore dell’Unicef. Sempre a Unicef, per l’acquisto di medicinali pediatrici sarà devoluta una percentuale dell’incasso del 20 novembre delle Farmacie Comunali di Empoli che hanno aderito alla manifestazione.

Nell’attesa di Germogli, in occasione della conferenza stampa di oggi, 2 novembre, insieme al sindaco Barnini, all’autore Simone Frasca e all’autrice Anna Sarfatti, oltre alla dirigente dei Servizi alla Persona del Comune, Sandra Bertini; di Cristina Bartoli di Unicef e di Roberta Beneforti, direttrice del Centro Studi ‘Bruno Ciari’, è stato svelato al pubblico il manifesto e la grafica dell’iniziativa ed è stato reso noto il nome della mascotte: si chiamerà ‘Mentolina’, il nome è stato preferito su 5 in lizza ed è la proposta di una bimba empolese di nome Emma.

Inoltre è stata presentata una simpatica sorpresa creata per l’occasione dal gruppo Sferruzza Sferruzza della Biblioteca Fucini, in pratica il pupazzo di Mentolina!

Inoltre le Farmacie Comunali 1 e 2 si sono rese disponibili a donare l’incasso di una giornata alla manifestazione.

Aspettando Germogli - Il programma

MERCOLEDI 17 NOVEMBRE

ore 17

Circolo Arci Ponte a Elsa (via Livornese, 325)

TIC-TAC: UN TEMPO D'INFERNO

Il tempo passa troppo veloce quando ti diverti? Impara a domarlo a tempo di rap con Marco "Zatarra" Ottavi. Da 10 a 13 anni

GIOVEDI 18 NOVEMBRE

ore 17

Il Torrino di Monterappoli (via Salaiola, 293)

SPUNTANO LIBRI, GERMOGLIANO LETTORI

Letture per bambini da 3 a 8 anni

ore 17

Centro Giovani di Avane - Spazio "La Vela - Margherita Hack" (via Magolo, 32)

LEGGENDO SI CRESCE

Germogli di educazione civica e storie per bambini da 6 a 10 anni

VENERDI 19 NOVEMBRE

ore 16 – 17:30

Strade delle scuole primarie di Ponzano, Avane e via Leonardo da Vinci

COLORIAMO LA CITTA'

Flash Mob con gessetti e fantasia per bambini di tutte le età

ore 17

Libreria Nessundove (Piazza Farinata degli Uberti, 18)

LEGGERE È UN GIOCO DA RAGAZZI. Lettura condivisa di un libro game. I librai leggeranno un libro, ma saranno i bambini a dover prendere le decisioni. Per bambini da 6 anni

ore 17

Circolo Arci Cortenuova (via del Ponte, 24)

SPUNTANO LIBRI, GERMOGLIANO LETTORI

Letture per bambini da 3 a 8 anni

ore 18

Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53)

LETTURE PER BAMBINI. Le libraie leggeranno ai bambini libri sul tema dei diritti. Per bambini da 4 a 8 anni.

ore 20

Canali social del Comune di Empoli

PILLOLE DI DIRITTO

Collegamento streaming con il Sindaco di Empoli Brenda Barnini.

CONTRIBUTO VIDEO "Il diritto al gioco e al riposo nei servizi educativi per l'infanzia di Empoli"

