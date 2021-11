Un anno senza Giancarlo De Lucia, la cerimonia a Montespertoli

Il presidente Gabriele Mariano dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Montespertoli e i Soci hanno organizzato giovedì 28 ottobre una cerimonia per l'anniversario della morte del compianto cavaliere Giancarlo De Lucia, già presidente della Sezione, stroncato un anno fa per malattia da Coronavirus.

La ricorrenza ha avuto luogo nella Parrocchia di San Donato a Livizzano dove i volontari dell’Associazione dall’inizio dell’Emergenza Pandemica, prestano servizio di accoglienza e vigilanza sul rispetto delle norme anti-contagio.

La messa è stata presieduta dal parroco don Cristian Meriggi, erano presenti la vedova Marzia, i familiari e le massime autorità cittadine. In forma privata il sindaco Alessio Mugnaini e il vice sindaco Marco Pierini, il comandante della locale Stazione Carabinieri Simone Soldi, il comandante della Polizia Municipale Alessandro Migliorini, l'Ispettore Regionale della ANC di Firenze Salvatore Scafuri, Vieri Lascialfari, cerimoniere della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, e i Presidenti e volontari della Sezione ANC e del Nucleo di Volontariato di Empoli, con il labaro e bandiera.

Pur non potendo essere presente fisicamente per impegni pregressi, il cardinale Ernest Simoni, al quale De Lucia era molto legato, non è voluto mancare facendo pervenire un messaggio di cordoglio, ricordandolo nella celebrazione quotidiana della Santa Messa.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, animata dal Tenore Lorenzo Mazzocchi, hanno preso la parola il sindaco Mugnaini, il presidente Mariano e Scafuri, il quale ha poi proclamato con grande emozione la Preghiera del Carabiniere.