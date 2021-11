Si sono aperte ufficialmente le porte del nuovo HUB di I Consultant

Venerdì scorso hanno preso vita i nuovi spazi di I Consultant per un evento che ha coinvolto istituzioni e aziende del territorio.

È stato infatti inaugurato l’ICO HUB di via dell'Industria 10 a Montelupo Fiorentino: lo spazio polifunzionale per imprese e professionisti che mette a disposizione uffici e studi privati, scrivanie in coworking, aule meeting, 1 aula shooting e aula formazione, in più di 800mq di spazi, con all’interno anche un’area per il benessere fisico.

La serata è stata arricchita da diversi interventi e da iniziative che hanno coinvolto gli oltre 150 partecipanti.

Luca Bianconi, business coach e formatore, ha tenuto uno speech di 30 minuti durante il quale ha illustrato diverse metodologie per pianificare gli obiettivi e le azioni necessarie per raggiungerli.

Lo speech, che si è tenuto nell’aula formativa dell’ICO HUB, ha coinvolto imprenditori che durante l’evento hanno seguito in modo molto interessato i suggerimenti di Luca.

Alessandro Cino, consulente marketing e mentor del Murate Idea Park, ha invece presentato il suo nuovo libro “Vuoi fare una startup, diventa pescatore”, all’interno della relax room e biblioteca dell’HUB.

Alternando passaggi del libro e considerazioni sul percorso che ogni startupper percorre, Alessandro ha coinvolto i 20 professionisti presenti in un dialogo stimolante.

All’interno delle stanze dell’HUB i partner di I Consultant hanno partecipato a interviste e momenti di networking, che verranno pubblicati durante le prossime settimane sui canali Social di I Consultant.

I Consultant è la web factory che ha realizzato la struttura, e che da 3 anni ormai si occupa di consulenza digitale per PMI e di consulenza/mentorship per startup.

La serata si è conclusa con il consueto taglio del nastro, alla presenza del Vicesindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi, dell’Assessore al Commercio Simone Focardi e dell’Assessore al Commercio del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini.

L’ICO HUB inizia così ufficialmente il suo percorso, ed è visitabile ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00 per scoprire gli uffici, le aree comuni, il coworking e tutti gli spazi che possono essere affittati.

Nel frattempo I Consultant sta già lavorando alla scaletta dei prossimi eventi, tra i quali si potrebbe inserire una tappa degli Startup Weekend, famosissimo evento internazionale nel settore dell’innovazione e delle startup!