Incidente questa mattina poco prima delle 9 in Fi-Pi-Li tra le uscite Interporto Toscano est ed il bivio per la A12 in direzione Firenze. Due mezzi pesanti si sono scontrati, perdendo anche parte del loro carico. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e la polizia stradale per dirigere il traffico. Il traffico ha subito code fino all'uscita di Vicarello.