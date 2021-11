Montespertoli celebra il 4 novembre nel centenario del Milite Ignoto

Montespertoli celebra il 4 novembre nell'anno della ricorrenza del centenario del Milite Ignoto.

In occasione della ricorrenza del 4 novembre, giornata commemorativa dei Caduti nella Prima Guerra Mondiale e Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Montespertoli ha organizzato la celebrazione ufficiale per la mattina di domenica 7 novembre.

Per celebrare l'evento e onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921, nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma si è tenuta la cerimonia di tumulazione del "Milite Ignoto", quest'anno per celebrare i cento anni dall'evento il Consiglio Comunale, la scorsa settimana, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

"Il Milite Ignoto è simbolo di pace e unità e nel centenario della sua deposizione all'Altare della Patria è giusto ricordarlo ed è stato giusto renderlo cittadino onorario di Montespertoli. Ricordare il sacrificio di tanti giovani italiani è fondamentale affinchè si allontani sempre lo strumento della guerra come risoluzione delle controversie, con la guerra sempre tutto è perduto." commenta il Sindaco Alessio Mugnaini.

Domenica 7 Novembre alle ore 9.00 sarà deposta una Corona di alloro al cippo in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale al Cimitero nel capoluogo per poi proseguire con la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti alle ore 9.30 presso la Chiesa di S. Andrea.

Conclusa la messa sarà formato un corteo per le vie del paese (piazza Machiavelli, via Sonnino, via Roma, piazza del Popolo) con finale deposizione della Corona di alloro e intervento delle Autorità in piazza del Popolo alle ore 11.00.

Sarà presente la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi ad accompagnare la cerimonia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa