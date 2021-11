Scrittori a km 0, Montespertoli incontra gli autori locali

Parte una nuova rassegna al Centro Culturale "Le Corti" a Montespertoli, da giovedì 4 novembre, in collaborazione con l’Associazione Bibliamus.

Tutti i giovedì sera (dalle ore 18.30 alle ore 20.00) di novembre, Montespertoli incontrerà e potrà confrontarsi con gli scrittori locali all’interno dell’iniziativa "Scrittori a km 0".

“Dopo un periodo di stop, torna Scrittori a km 0 con lo scopo di valorizzare gli autori di Montespertoli e promuoverne la visibilità e arricchire l’offerta del Centro Culturale come luogo di scambio e di incontro” dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli.

Il programma

4 NOVEMBRE - GINO ULIVELLI

"Il ragazzo nato in campagna. La brutta guerra. Autobiografia" introduce Daniela Brenci

11 NOVEMBRE - GABRIELE MARCHI

“Melting pot di vita”

introduce Vittorio Viti

18 NOVEMBRE - LAURA LEONI

"Luminosa Claustrofobia"

introduce Daniela Brenci

25 NOVEMBRE - MONICA BROGI

“Nemesi” e “Creature di Cristallo”

introduce Claudia Lando

Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Per l’accesso ai locali sarà necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

Fonte: Comune di Montespertoli