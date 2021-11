Silvia Salvatici nuova docente UniFi con ERC, il progetto per sei ricercatori

È entrata in servizio all’Università di Firenze portando in dote un prestigioso Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) finanziato con circa 2 milioni di euro. Dal 1° novembre Silvia Salvatici è docente ordinaria di Storia contemporanea, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali, grazie alla chiamata diretta dell’Università di Firenze, in seguito all’autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il progetto coordinato da Salvatici - intitolato Humanitarianism and Mediterranean Europe: A Transnational and Comparative History (1945-1990) - è dedicato a un filone di studi che va consolidandosi in Italia, quello dell’umanitarismo. Nel corso dei prossimi tre anni la studiosa indagherà il ruolo e l’esperienza dei diversi paesi dell’Europa mediterranea - e delle rispettive istituzioni, amministrazioni e organizzazioni non governative – nello sviluppo delle azioni di aiuto internazionale a partire dal secondo dopoguerra. Grazie al finanziamento ERC, nel progetto potranno essere coinvolti anche sei giovani ricercatori.

Salvatici si è laureata presso l’Ateneo fiorentino e ha svolto il suo percorso accademico in Italia e all’estero; proviene dall’Università Statale di Milano, dove ha coordinato vari progetti di ricerca.

Fra i suoi incarichi extra accademici, la condirezione di «Contemporanea. Rivista di storia dell'‘800 e del ‘900», la partecipazione al Consiglio scientifico dell'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e al comitato scientifico del Programma della Rai “Passato e presente”.

