A Montopoli la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma

Sono in programma per il 4 novembre anche a Montopoli in Val d'Arno le celebrazioni della GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE

E DELLE FORZE ARMATE.

L'evento è organizzato con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.), Associazione Nazionale Ex Internati(A.N.E.I.), Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. San Romano, Associazione NazionaleBersaglieri, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia(A.N.P.I.), Associazione Nazionale Marinaidi Pisa, Arciconfraternita di Misericordia del Comune di Montopoli v/A,

Pubblica Assistenza del Comune di Montopoli, Avis del Comune di Montopoli e Associazione Culturale Capannese

PROGRAMMA:

Ore 10.15:

Partenza del corteo dal Santuario della Madonna di SanRomano fino alla Cappella della Misericordia di San Romano per rendereomaggio ai Caduti in missione di aiuto e di pace a Nassiryia il 12 novembre2003. Deposizione di corona di alloro alla lapide presso la Cappella.

Ore 11:

Partenza del corteo da via Dante a Capanne, preceduto dallebandiere delle Associazioni e dal Gonfalone del Comune con sfilata per ilcentro di Capanne, passando dal Cippo che ricorda il 70° del sacrificio delBrigadiere Salvo D'Acquisto, posto nell'omonima Piazza. Deposizione dicorona di alloro e ritorno verso la Chiesa di Capanne.

Ore 11.10:

SS. Messa celebrata nella Chiesa di Capanne.

Ore 11.50:

In corteo con i bambini delle scuole elementari fino a piazzaVittorio Veneto per l'omaggio e la resa degli onori al Monumento ai Caduti.Deposizione di corona di alloro.

Intervento del Sindaco e saluto dei rappresentanti delle AssociazioniA.N.E.I. e A.N.C.R.Presterà servizio la Fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri diMontopoli in Val d'Arno

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative in materia di contenimentodell'epidemia da Covid-Sars 19

Fonte: Ufficio Stampa