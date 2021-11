Aperto il bando E.R.P. per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in affitto a canone determinato in base al reddito del nucleo familiare. Le domande, pena nullità, dovranno essere presentate mediante procedura online entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2021 accedendo ai servizi online del Comune di Signa tramite proprie credenziali SPID/CIE/CNS



“Un impegno del Comune a garantire aiuto ai nuclei in difficoltà del territorio”, commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore alle Politiche Sociali Chiara Giorgetti, “Sul sito del Comune si trovano tutte le indicazioni e i requisiti necessari per la partecipazione al bando. In più, è ancora attiva la convenzione con il CAF di via Roma al quale i soggetti interessati a partecipare al bando possono rivolgersi per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda”



Per la presentazione della domanda è necessario avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea; essere residenti o svolgere attività lavorativa stabile nel comune di Signa; non aver riportato condanne penali; un ISEE (anno 2021) del nucleo richiedente non superiore a €16.500. Il Comune, entro i 120 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procederà all’adozione della graduatoria provvisoria



“Oltre al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stiamo lavorando anche per l’apertura del bando per il contributo affitto 2021”, prosegue l’assessore Giorgetti, “contiamo di pubblicare l’avviso entro la prossima settimana“

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa