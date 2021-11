Capriolo caduto in acqua salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nelle vicinanze di Contignano, presso la diga di San Piero in Campo, per soccorrere un animale caduto in acqua. I vigili del fuoco si sono calati in acqua raggiungendo il piccolo capriolo ormai stremato, riportandolo poi a riva incolume. Dopo qualche minuto di riposo il capriolo si è alzato autonomamente dileguandosi nella vegetazione circostante. Sul posto anche la Polizia Municipale di Radicofani che ha segnalato l'animale in pericolo.