Card buoni spesa ad Altopascio, la distribuzione per le famiglie in disagio

Riparte la distribuzione delle card per i buoni spesa ai cittadini rientrati nella graduatoria. Le persone ammesse possono da domani, giovedì 4 novembre, recarsi alla Misericordia di Altopascio in via Marconi per ritirare la tessera. Il calendario delle consegne prosegue venerdì e poi nella settimana prossima: tramite il codice identificativo dato a ogni beneficiario dei buoni spesa, il cittadino può vedere, direttamente sul sito del Comune di Altopascio, in quale giorno deve andare in Misericordia per ritirare la card dei buoni spesa.

"Parte la distribuzione dei buoni spesa - commenta il neo assessore al welfare, Valentina Bernardini -: questa è la quarta erogazione del Comune di Altopascio, uno strumento di fondamentale aiuto per tutte le famiglie che hanno subìto e continuano a subire gli effetti economici e sociali della pandemia. Si tratta di risorse messe a disposizione a livello nazionale per i Comuni: vogliamo in questo modo essere vicini, sostenere, aiutare, accompagnare verso l’uscita dalla crisi tutti i nostri concittadini. Abbiamo predisposto un calendario di consegne per rendere più semplice e veloce l'erogazione, per tanto invito tutti gli assegnatari a visitare il sito del Comune per reperire tutte le informazioni. Ringrazio l'ufficio sociale per la professionalità e la dedizione che mette nello svolgere il proprio lavoro a sostegno alla comunità".

Cliccando su questo link https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-buoni-spesa-per-emergenza-alimentare-a-seguito-di-covid-19-iii-erogazione-2021/ si può trovare il calendario delle consegne. Ogni utente ha ricevuto un codice identificativo: sul calendario si trovano il codice e il giorno e la fascia oraria in cui effettuare il ritiro.

Sul sito, inoltre, è presente anche il modello per delegare al ritiro un familiare: una volta scaricato, il modulo deve essere riempito in ogni sua parte.

La tessera funziona esattamente come un bancomat, ma senza bisogno del pin. Ogni carta prepagata vale 100 euro e gli assegnatari riceveranno una o più tessere, a seconda dell’importo ricevuto. La card può essere utilizzata per acquistare solo beni di prima necessità nei negozi di alimentari, latticini, panifici, prodotti tipici, discount, drogherie, grandi magazzini, spacci, surgelati e supermercati che accettano il circuito Mastercard. Non potrà essere utilizzata per prelievi di contanti.

Per qualsiasi necessità o dubbio sul funzionamento della tessera prepagata è possibile contattare l’Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.216907 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa