Coronavirus Empoli e Cuoio, 37 contagi e un decesso

Tornano a salire i contagi da coronavirus nell'area dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. A fronte della risalita tra ieri e oggi, mercoledì 3 novembre, i dati mostrano un 'ritorno di fiamma' anche per le nostre zone. Vediamo i dettagli.

Zona Empolese Valdelsa 31 contagi

Certaldo 9

Montelupo Fiorentino 3

Empoli 10

Vinci 3

Fucecchio 3

Capraia e Limite 1

Montespertoli 1

Castelfiorentino 1

Zona comprensorio del cuoio 6 contagi

Montopoli in Val d'Arno 2

San Miniato 4

Si segnala un decesso nell'area del cuoio: si tratta di una donna di 94 anni di Castelfranco scomparsa all'ospedale di Empoli.

Il resto del bollettino Asl Centro

Sono 134 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 6 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 4 in Provincia di Firenze e 1 in Provincia di Pistoia, 1 in Provincia di Pisa



Di seguito il dettaglio:

73 casi in provincia di Firenze, di cui 31 in zona empolese

Bagno a Ripoli 1

Barberino di Mugello 1

Barberino Tavarnelle 1

Calenzano 3

Campi Bisenzio 1

Firenze 19

Lastra a Signa 2

Reggello 5

Rignano sull'Arno 1

Rufina 1

San Casciano in Val di Pesa 4

Sesto Fiorentino 3

32 casi in provincia di Prato

Carmignano 3

Montemurlo 3

Poggio a Caiano 1

Prato 23

Vaiano 2

23 casi in provincia di Pistoia

Lamporecchio 3

Montecatini Terme 1

Pescia 5

Pieve a Nievole 1

Pistoia 12

Uzzano 1