Corsi Asev, ancora posti disponibili per Cad, paghe e per social media manager

Continua a ritmo serrato l’attività formativa di ASEV e nei prossimi giorni sono in scadenza i termini per presentare domanda di partecipazione a diversi corsi in differenti settori che qui ricordiamo.

E’ in partenza il corso di Digital Marketing Specialist, la nuova edizione 2021/2022 della qualifica di IV livello europeo per diventare social media manager: docenti qualificati e stage finalizzati all’inserimento lavorativo il punto di forza del percorso che vede quest’anno la realizzazione della terza edizione. Partecipazione riservata a candidati in possesso di diploma di scuola superiore.

Ancora qualche giorno per iscriversi al corso EX REC, 90 ore secondo quanto previsto dalla normativa vigente per chi intende aprire un’attività commerciale nell’ambito della somministrazione alimenti e bevande. Il nostro team di docenti, esperti qualificati e provenienti dal mondo del lavoro, saprà fornire l’adeguata preparazione al sostenimento dell’esame finale abilitante.

Pochi posti ancora per il corso Paghe e contributi, 30 ore di formazione con l’obiettivo di formare soggetti che partono da una base amministrativa/contabile e renderli operativamente autonomi nella gestione amministrativa del personale dipendente nelle aziende private, che sappiano intrattenere rapporti con i consulenti del lavoro, datori di lavoro e lavoratori dipendenti. Il corso sarà tenuto da un professionista commercialista e consulente del lavoro.

Infine non poteva mancare nel catalogo dei corsi in partenza quello di Cad abbigliamento, 40 ore complessive che ha l’obiettivo di far acquisire competenze in ambito progettazione modelli al computer. Il corso rappresenta una porta d’ingresso per il mondo del lavoro o un aggiornamento indispensabile delle competenze di chi già opera in aziende moda. Il corso sarà tenuto da un modellista esperto dell’utilizzo di uno dei programmi più diffusi, il Modaris Lectra.

I docenti e i professionisti ASEV ripartono dunque in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio del covid-19.

Consulta il nostro sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato 9:00 – 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

