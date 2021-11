Covid, Giani: "Nella ultima settimana 10 persone su 12 in terapia intensiva sono non vaccinati"

Nella scorsa settimana sono 12 le persone finite in terapia intensiva per Covid, di queste 10 sarebbero non vaccinate. I dati sono stati resi noti dal presidente della Regione toscana Eugenio Giani attraverso un grafico pubblicato sui social e commentato con un laconico: "c'è ancora chi strizza l'occhio ai no vax".

I dati si riferiscono al periodo dal 25 al 31 ottobre. Le persone non vaccinate la scorsa settimana erano 269.837: di queste 10 sono finite in terapia intensiva causa Covid. Tra i vaccinati, che in Toscana sono ormai 3.025.883, solo due di loro sono finiti in terapia intensiva.