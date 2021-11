Il bando della Fondazione Collodi: otto concorsi, premi in palio e tante novità

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha pubblicato il bando del 34^ Compleanno di Pinocchio rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, fino alle secondarie di 2^ grado e comprese le scuole per l’infanzia, con scadenza 15 aprile 2022.

“Sarà un’edizione con tante novità – spiega il presidente della Fondazione, Pier Francesco Bernacchi – come l’introduzione del voto popolare che si affiancherà a quello della giuria di esperti. Abbiamo poi deciso di aumentare il numero dei concorsi che salgono a otto, grazie anche all’appoggio di un nuovo partner: Lucca Comics&Games. Infine – aggiunge Bernacchi - da quest’anno le scuole hanno la possibilità di vincere la gita scolastica al Parco Policentrico Collodi-Pinocchio che possono trasformare in ingressi gratuiti per i bambini delle classe vincitrici, che saranno 51”. Al fianco della Fondazione restano gli “storici” partner del bando: Pelikan Italia, Associazione Calligrafica Italiana, Anisa – associazione italiana insegnanti di storia dell’arte, Sinapsi Group.

Insomma, una formula rivista, dopo l’esperienza dell’edizione passata che aveva risentito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e, soprattutto, modulata sui suggerimenti pervenuti in questi anni dalle tante scuole partecipanti per la difficoltà a prendere parte alla manifestazione di fine maggio.

Le informazioni e il bando integrale sono reperibili sul sito www.pinocchio.it e sul profilo facebook @compleannodipinocchio. Maggiori dettagli scrivendo a: scuole@pinocchio.it

I Concorsi

- Il Concorso 1 - elaborato in collaborazione con Pelikan Italia - si rivolge alla scuola dell’infanzia; il titolo è Pinocchiamo, la finalità è di promuove la creatività e manualità dei bambini.

- Con il concorso 2 è riservato alle scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le secondarie di 1° grado e stimola le classi ad andare alla scoperta dei giardini delle proprie città: titolo del concorso Scopri i giardini della tua città, ispirandosi ai due giardini storico-artistici e alla casa delle farfalle del Parco Collodi-Pinocchio

- Sempre la Fondazione Collodi propone Un disegno per pinocchio secondo il metodo Montessori, concorso numero 3 per le classi prima e seconda delle primarie.

- È in collaborazione con l’Associazione Calligrafica Italiana e Pelikan Italia, il concorso 4 Lettera a pinocchio, un laboratorio volto a riscoprire e valorizzare la scrittura manuale delle classi 3^, 4^ e 5^ delle primarie.

- Un vero e proprio percorso di educazione al Patrimonio Culturale il Concorso 5 dal titolo Pinocchio incontra i grandi artisti sulle orme di Giotto, in collaborazione con ANISA - Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte, per la scuola primaria 3^, 4^ e 5^ classe e per la scuola secondaria di 1° grado.

- Da questa edizione troviamo anche la proposta in collaborazione con Lucca Comics & Games, partner del concorso 6 per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° e 2° grado dal titolo Un fumetto per pinocchio, ovvero la trasposizione del capolavoro letterario di Carlo Collodi attraverso il fumetto, sia con tecniche tradizionali oppure digitali.

- Pinocchio, il teatro e la musica è la proposta del concorso 7 in collaborazione con Sinapsi Group, che promuove la scoperta di Pinocchio nel teatro e nella musica per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° e 2° grado.

- Infine, Fondazione Collodi e Pelikan Italia propongono alle scuole d’arte il concorso 8, per la creazione di un post calligrafico e artistico, un manifesto o una scritta da apporre sui Muri del Paese dei Balocchi nel Parco di Pinocchio a Collodi; titolo del concorso: Emozioni d’inchiostro sui muri del paese dei balocchi.

La giuria di esperti e quella popolare

Novità di questa edizione è l’introduzione del voto della giuria popolare da sommare a quello di esperti nella valutazione degli elaborati.

I Premi e i premiati

Le classi vincitrici saranno in totale 51 in totale, ovvero le prime tre classificate per ciascun ordine e grado del concorso o concorsi scelti. Infatti ogni scuola può partecipare a uno o più concorsi rivolti al suo ordine e grado, anche con la stessa classe o con più classi. I vincitori riceveranno entro il 15 giugno 2022:

- un diploma per ciascun alunno, per ciascun insegnante della classe partecipante e risultata vincitrice e uno per la scuola;

- un Pinocchio in legno di diverse dimensioni (cm. 70 per i primi premi, cm. 60 per i secondi premi e cm. 50 per i terzi premi) per ciascuna classe o gruppo interclasse risultati vincitori;

- l’ingresso gratuito per tutta la classe vincitrice (solo alunni, insegnanti e dirigente scolastico) al Parco Collodi-Pinocchio, da sfruttare entro il 30 giugno 2023, alternativamente:

a) come gita d’istruzione della classe vincitrice (ingresso gratuito per tutti gli alunni e gli insegnanti);

b) come ingresso dei singoli alunni (ciascun alunno dovrà essere accompagnato da un adulto che sarà tenuto al pagamento del biglietto d’ingresso), tale opzione sarà valida solo nel caso che la Scuola comunichi preventivamente di non voler effettuare la gita d’istruzione della classe vincitrice.

- Inoltre, per i vincitori dei Concorsi n. 1, 4 e 8, oltre ai premi sopra indicati, Pelikan mette gentilmente a disposizione voucher del valore di € 100 ciascuno per richiedere prodotti per la scuola/classe da selezionare dal catalogo Pelikan in vigore al momento dell’assegnazione del premio (faranno fede i prezzi indicati sul catalogo stesso).

Fonte: Ufficio Stampa