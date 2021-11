Il Comune acquista un furgone destinato alle attività delle associazioni

Un nuovo veicolo a 9 posti è stato acquistato dal Comune e sarà messo a disposizione delle associazioni locali. Il furgone compatto Fiat Talento andrà ad agevolare l’attività dei servizi comunali e renderà più funzionali le operazioni da svolgere nei diversi settori. “In particolare i veicoli saranno utilizzati per gli interventi e gli spostamenti necessari alle associazioni – commenta il sindaco David Baroncelli - supporteremo in maniera concreta le attività e gli interventi di carattere sociale, sportivo e legati al mondo del volontariato, svolti in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito di un sistema integrato di servizi”. Il nuovo mezzo estende ed arricchisce il parco macchine in dotazione al Comune composto complessivamente da 8 veicoli. La scorsa estate erano stati acquisiti 2 Cubo, 1 Doblò professional, 1 Doblò Maxi, 3 Panda. Si tratta di un lotto di autovetture a bassi costi di esercizio su cui la giunta Baroncelli ha potuto investire grazie all’impiego di risorse, derivate dalla riunificazione dei due enti, gli ex Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO