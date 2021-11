Muore a 38 anni l'avvocato senese Ilaria Canestrelli

La Federconsumatori di Siena piange la prematura scomparsa di Ilaria Canestrelli, membro del Consiglio Direttivo dell’associazione. Canestrelli, nata a Sinalunga, aveva 38 anni ed esercitava a Chianciano Terme.

Avvocato del Foro di Siena specializzata sia in ambito civile che penale, da anni prestava la propria attività come volontaria presso lo sportello territoriale di Montepulciano.

Ne dà notizia il Presidente di Federconsumatori Luca Falciani che la ricorda come “Una donna forte e tenace, che ha prestato la sua attività per la difesa dei diritti dei consumatori e cittadini, un punto di riferimento per l’associazione”.

L’associazione si stringe intorno alla famiglia di Ilaria in questo momento di dolore.

Fonte: Federconsumatori Siena