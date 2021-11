Kick boxing, tappa regionale a Castelfiorentino

Una combinazione micidiale tra la tecnica del pugilato e le arti marziali, come il karate. E’ la “kick boxing”, disciplina sportiva che vanta un numero crescente di praticanti e appassionati, e che Castelfiorentino ha l’onore di accogliere domenica 7 novembre al Palazzetto dello Sport “Nedo Betti”, dove si disputerà il campionato regionale.

Organizzato dalla Polisportiva I’ Giglio e dalla FederCombat CONI (federazione regionale toscana) con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, le gare inizieranno alle ore 11.00, per poi proseguire anche nel pomeriggio fino alle 17.30. A contendersi il podio a suon di pugni e calci saranno una settantina di atleti, provenienti da tutta la Toscana, che si affronteranno in tre diverse specialità: light contact, point fighting, kick light. I partecipanti saranno distinti in varie categorie di peso e in fasce di età (dai bambini agli adulti), e le gare si svolgeranno a “contatto leggero”, con l’uso del tappeto (a differenza del ring, che è a “contatto pieno”).

La scelta di Castelfiorentino non è casuale: qui, infatti, la kick boxing viene praticata da oltre 40 anni e a Castelfiorentino sono cresciuti maestri come Stefano Cinci (cintura 4° Dan) e Moreno Sanità, due volte vincitore del campionato italiano (nel 1991 e nel 1996) e undici volte del campionato regionale (oggi, terminata la carriera agonistica, Moreno Sanità è presidente della Federcombat regionale).

“Siamo felici – osserva Simone Bruchi, Assessore allo Sport – di ospitare ancora una volta questo importante appuntamento sportivo, in una disciplina che a Castelfiorentino viene seguita con grande interesse da decenni. Come è già avvenuto in passato, il campionato regionale di kick boxing attira tanti appassionati, ma anche curiosi (giovani e adulti) che vogliono assistere dal vivo a questo evento e magari possono trarne utili stimoli per rimettersi in gioco, e provare questo sport in palestra. Desidero pertanto ringraziare Stefano Cinci e Moreno Sanità, che si sono impegnati per far sì che questo Campionato regionale si tenesse a Castelfiorentino, e un grazie anche alla Federazione, che da anni ormai ha instaurato questa collaborazione con noi di cui ci sentiamo particolarmente fieri”.

Per chi desidera sperimentare la kick boxing, si ricorda che gli allenamenti si tengono il lunedì e il mercoledì sera (ore 20.30-22.30) alla Palestra di Viale Roosevelt (“ex GIL”), con il maestro Stefano Cinci (per informazioni: 338.8724166)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa