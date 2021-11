Ladri al ristorante e in casa, ingente bottino dal 'sopralluogo' a Firenze

Ladri a Firenze in un negozio e in una casa. La polizia indaga su due episodi: il primo in via dell'Ariento, siamo in centro storico, dove un ristorante pub è stato derubato di 1.300 euro in contanti, incasso della serata. L'altro 'sopralluogo' dei malviventi è stato in una casa in zona Galluzzo. I soliti ignoti dopo essere entrati da una finestra, forzandola, hanno portato via preziosi e gioielli in oro dalle camere da letto. Non è nota l'entità del bottino.