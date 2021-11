L'Università di Siena al Cop26 con il professor Simone Borghesi

Il professor Simone Borghesi, docente di Politica economica presso il dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Ateneo senese, interverrà domani come keynote speaker nella sessione di apertura della conferenza organizzata dall'Università di Glasgow in occasione della COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, dal titolo “The Aftermath of the Post-Covid Era: Embracing the Net Zero Global Economy”. Il docente dell'Ateneo interverrà insieme a Michael Spence, premio Nobel per l’Economia 2001 docente della Stanford University, e a Rae Kwon Chung, premio Nobel per la Pace 2007 e membro dell'Intergovernmental Panel on Climate Change.

Il professor Borghesi parteciperà inoltre come guest speaker a due side-events della COP26: oggi al workshop su “Climate Neutrality and Biodiversity” e domani al workshop “Carbon markets &net-zero: trends and prospects in the domestic, international and voluntary markets”.

Simone Borghesi è presidente di Eaere, l’Associazione europea degli Economisti ambientali e delle Risorse naturali, è stato e visiting fellow presso varie istituzioni internazionali come l’Università di Cambridge, il Politecnico di Zurigo e l’Inra di Grenoble. Dal 2017 è direttore del gruppo di ricerca su climate change della Florence School of Regulation dello European University Institute.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa