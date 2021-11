Tornano a manifestare gli 'inessenziali' di Tni Italia a un anno di distanza

E' passato un anno dal 'cammino degli inessenziali', il viaggio di dieci giorni dal Ponte Vecchio di Firenze al Pantheon di Roma promosso da Ristoratori Toscana, oggi Tni Italia. Era infatti il 4 novembre 2020 quando un centinaio di ristoratori italiani, appoggiati da tantissime categorie particolarmente colpite dall'emergenza Covid, quali ambulanti, artigiani, tassisti e commercianti, hanno voluto lanciare il loro grido di dolore, per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni, pacificamente.

Ad un anno di distanza, la pandemia non è finita, i problemi sono ancora tanti e una delegazione di ristoratori si ritroverà di nuovo, per non dimenticare. Appuntamento domani, giovedì 4 novembre, alle 11 sul Ponte Vecchio.

Alla stessa ora conferenza stampa per fare il punto sul settore della ristorazione a Firenze e informare sull'esito dell'incontro previsto in Palazzo Vecchio attorno alle 9.30 tra l'assessore Federico Gianassi e i rappresentanti di Tni Italia nel quale si discuterà, tra le altre cose, del piano dei tavolini all'aperto.