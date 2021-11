Mille Miglia, nel 2022 si torna in Toscana tra Pontedera e Viareggio

Sono stati resi noti i primi dettagli della 1000 miglia dell'edizione 2022. I partecipanti attraverseranno l'Italia in senso orario, con partenza e arrivo a Brescia.

Passerà anche dalla toscana nella terza tappa, quella del 17 giugno, la più lunga. Dopo la partenza da Roma le vetture andranno verso Ronciglione, per passare poi da Siena da dove, via Pontedera, si viaggerà in direzione di Viareggio. In serata si raggiungerà Parma.

Ci saranno poi maggiori dettagli nelle prossime settimane per sapere il tracciato completo.