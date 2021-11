Muore il 79enne aggredito a Pisa a ottobre, disposta l'autopsia

È morto dopo giorni di agonia in ospedale l'anziano aggredito tra via di Pratale e via Volpi a Pisa la scorsa domenica 17 ottobre. L'uomo fu colpito da una 33enne romena, pare per una rapina finita male.

I residenti furono allora ascoltati dalla polizia, con anche un testimone oculare. Il 79enne fu trovato riverso a terra in una pozza di sangue, per poi essere trasferito all'ospedale di Pisa già in gravi condizioni.

L'arrestata fu trasferita al carcere Don Bosco. Se dapprima si indagava per rapina aggravata il reato potrebbe cambiare in omicidio. Il pm Aldo Mantovani ha disposto l'autopsia nel reparto di medicina legale a Pisa.