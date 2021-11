Omicidio Niccolò Ciatti, la giustizia spagnola sospende il processo

È stato sospeso dall'autorità giudiziaria spagnola il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci che morì dopo essere stato picchiato in una discoteca a Lloret de Mar, l'11 agosto 2017. L'udienza era stata fissata per il 26 novembre 2021 al tribunale di Girona.

Il principale indagato del pestaggio che ha portato alla morte del giovane scandiccese, fu arrestato nell'agosto scorso ed estradato in Italia giovedì 14 ottobre. Secondo quanto emerso, la decisione della sospensione del processo si riferirebbe proprio all'estradizione di Rassoul Bissoultanov. Il ceceno fu arrestato in Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità italiane nell'inchiesta parallela a quella spagnola.