Pallacanestro San Miniato vince alla prima a Pistoia

Vittoria all'esordio in trasferta per i ragazzi guidati da Cutsodontis che inietta fiducia nel giovane gruppo sanminiatese.

La squadra approccia da subito con intensità la partita, costringendo gli avversari ad un primo rapido time out sul punteggio di 10 a 3. La musica parte bene ma si inceppa velocemente, complice anche una situazione falli da dover gestire fin dal primo quarto, i ragazzi faticano a trovare ritmo in attacco chiudendo il primo tempo con scarse percentuali dall'arco. Al riposo saranno infatti sette le lunghezze da recuperare, che arriveranno a toccare la doppia cifra ad inizio terzo quarto.

Dal baratro del meno dieci però la squadra reagisce e con pazienza erode quello svantaggio accumulato fino ad impattare a metà ultimo quarto della gara sul 50 a 50 con una bomba di capitan Parrini. Nonostante uno 0 su 5 ai liberi sul punteggio di parità, i ragazzi riescono comunque a trovare la via del canestro con un paio di penetrazioni al ferro di un Mannucci stasera sugli scudi e una tripla di Nguyen per il massimo vantaggio di 8 lunghezze a due minuti e mezzo dal termine. Vantaggio che Basket Team 87 non riuscirà più a colmare del tutto nonostante la veemente reazione che li porterà fino al meno tre a 16 secondi dal termine, non sufficiente per impedire la gioia della prima vittoria biancorossa.

Ottima prova corale contro una squadra più esperta e rodata. Sono tanti gli aspetti da migliorare, ma l'approccio é stato per larga parte dell'incontro quello giusto. Prossima settimana i ragazzi saranno chiamati a vender cara la pelle nella dura trasferta contro Lella.

Basket team 87 Pistoia - Pallacanestro San Miniato 59 - 64

(17-15, 15-10, 14-18, 13-21)

PSM: Maggiorelli 6, Cerri 2, Cioni 4, Mazzantini, Daini Palesi 8, Pandinelli, Mannucci 20, Ermelani 6, Parrini 8, Nguyen 7, Petrolini 3, Rossi.

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio stampa