Pontedera e Capo Verde, siglato il gemellaggio con Brava

Pontedera tocca Capo Verde, isola appartenente all'Africa ma dalla cultura creola afro-portoghese. Il Comune di Brava sarà legato a doppio filo con il paese della Valdera: il sindaco Matteo Franconi e parte della sua giunta era presente con Francisco Tavares "dando seguito alla proposta del Presidente della Repubblica di Capo Verde, Jorge Carlos Fonseca, in occasione della sua visita a Pontedera nel mese di luglio 2019".

Il Consiglio comunale a Palazzo Stefanelli aveva accolto l'invito istituzionale. Nel passato il Comune di Pontedera si era gemellato nel 1993 con il Comune portoghese di Montemor-o-Novo, poi ha sottoscritto nel 2000 un Atto di Fondazione della Rete culturale del Festival Sete sois sete luas con i Paesi di Capo Verde, Spagna, Portogallo e Romania e infine nel 2019 aveva sottoscritto nella città di Alcazar de San Juan (Spagna) il Protocollo di cooperazione tra le città aderenti al Festival.

Nell’occasione Pontedera e l’intero territorio della Valdera hanno presentato e condiviso con la Repubblica di Capo Verde le proprie eccellenze enogastronomiche (come il vino dell’azienda pontederese “Castellani Wine” e la pasta “Martelli”), i propri simboli identitari (come la Vespa) e, più in generale, il capitale eterogeneo delle proprie esperienze sociali, associative, economiche, istituzionali e storiche.

L'iniziativa si inserisce nella più generale cooperazione internazionale promossa dagli organismi (governativi e non) per favorire e sviluppare, tra le comunità, la reciproca conoscenza della storia, dei costumi, della vita sociale e produttiva, lo studio dei problemi che investono le città (organizzazione scolastica, sport, giovani, tutela dell’ambiente, urbanistica, culturale, socio-assistenziale), la contaminazione delle buone prassi al fine di creare qualificati e codificati presupposti per azioni di solidarietà e reciproco soccorso, per uno scambio culturale, sportivo e sociale tra i cittadini, gli enti ed il tessuto associativo che innerva il corpo civico di realtà diverse.