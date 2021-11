Progetto mammella Ant a Scandicci, visite gratuite per le cittadine sotto i 45 anni

Martedì 9 novembre sarà la giornata conclusiva del programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT, per l’anno 2021. La giornata sarà dedicata al Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, riservate alle cittadine residenti nel Comune di Scandicci.

Grazie al Progetto mammella di ANT sarà possibile accedere a visite senologiche specializzate con ecografia mammaria.

Le visite si terranno presso gli ambulatori della Croce Rossa Italiana, in Via Vivaldi 2 a Scandicci. I posti disponibili sono 16. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il n. 3490693571 soltanto da 3 a 8 novembre e solo la mattina dalle 9,30 alle 13, escluso weekend e fino ad esaurimento posti.

Si conclude così un intenso programma di prevenzione che si è concretizzato in 5 giornate di visite gratuite di Progetto melanoma e 2 giornate di Progetto Mammella, per un totale di 152 visite completamente gratuite offerte alla popolazione di Scandicci.

“Torno a ringraziare il Comune di Scandicci, Co.Bra.Ma. il Comitato di Scandicci della Croce Rossa Italiana – ha detto Simone Martini, Delegato ANT Firenze – Senza il loro sostegno non avremmo potuto portare a termine, anche quest’anno, questo impegnativo programma. La partnership ha un valore in più nel 2021, perché riporta l'attenzione sulla prevenzione oncologica, gravemente trascurata nei mesi dell'emergenza Covid-19. Si stima infatti che nel primo semestre del 2020, si siano effettuati oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. In particolare, nel 2020 sono stati diagnosticati 3300 carcinomi mammari in meno, rispetto al 2019, perché sono state eseguite circa il 40% di mammografie in meno rispetto al 2019. A tracciare la stima è stato l’Osservatorio Nazionale Screening, in un rapporto che quantifica i ritardi accumulati nella diagnosi oncologica di popolazione nei primi cinque mesi del 2020, caratterizzati dalla fase acuta della pandemia.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente della popolazione femminile nelle donne tra i 35 e i 75 anni. Le neoplasie mammarie divengono più frequenti dopo i 30 anni e raggiungono la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni, mostrando un aumento relativo con il progredire dell’età. La diagnosi precoce è una potente arma di prevenzione secondaria di questo tumore, che ogni donna dovrebbe eseguire periodicamente, effettuando l’autopalpazione, sottoponendosi a visita senologica e ad indagini strumentali a seconda dell’età e delle indicazioni mediche. Il Progetto Mammella di prevenzione del tumore, che propone Fondazione ANT, ha come obiettivo quello di diagnosticare precocemente lesioni sospette intervenendo così nel modo più adeguato e tempestivo possibile.

Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da ANT in Toscana.

Fondazione ANT è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni italiane, tra cui la Toscana. Con il suo fondatore, l’oncologo Franco Pannuti, ANT è stata tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia e anche in questi mesi è sempre stata in prima fila, non in corsia ma nelle case delle persone. In Toscana, dove è operativa dal 1997, ANT oggi può contare su un’équipe sanitaria composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 4 psicologhe e 7 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 300 pazienti nell’area di Firenze-Prato-Pistoia e Massa-Carrara-Versilia.