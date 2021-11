Quattro studenti di 17 anni vincono il Trofeo Digital EYE

Quattro ragazzi di 17 e 18 anni, studenti del Conservatorio Santa Maria degli Angeli, hanno vinto il Trofeo Digital Social Innovation EYE 2021. Il riconoscimento, consegnato questa mattina nell’auditorium della loro scuola davanti ai loro compagno, è stato attribuito loro da ARTES per il progetto di impresa (APP)OINTMENT, app per il sostegno morale e fisico degli anziani.

Gli autori dell’idea d’impresa del percorso di educazione all’imprenditorialità etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs dell’associazione ARTES, sono Luigi Ferrini, Chiara Niccoli, Virginia Rossi Robuadi e Giacomo Torre.

I giovani studenti in parallelo al loro corso di studi hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore imparando le basi per creare un’impresa di successo con alla base l’etica. Hanno poi preparato un business plan per realizzare il proprio sogno lavorativo, ottenendo il maggior numero di voti contendendosi i trofei in palio con altri 9 progetti presentati anche dagli studenti del Russell Newton di Scandicci e dell’Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze. Di fronte a una giuria di esperti alla quale hanno presentato il loro business plan, Luigi, Chiara, Virginia e Giacomo sono stati scelti da Artes e Awhy come la miglior idea per la ‘digital social innovation’ di questa edizione di Eye.

(APP)OINTMENT è un’app che fa incontrare giovani in cerca di un lavoro non a tempo pieno (per esempio studenti) e anziani che necessitano di compagnia e sostegno nelle piccole grandi necessità quotidiane.

“Gli studenti fiorentini che hanno partecipato ad EYE 2021, in un anno scolastico colpito dalla pandemia, non hanno perso la creatività e l’entusiasmo per pensare a idee innovative di impresa ma soprattutto si sono concentrati ancor di più sugli aspetti etici e sociali e di attenzione alle fasce più deboli della società” commenta il project manager di EYE e Coordinatore di ARTES Luca Taddei che ha consegnato loro il trofeo insieme alla professoressa Lucia Rossi, dirigente scolastica del Conservatorio Santa Maria degli Angeli.

“Partecipare al Progetto Eye 2021 – sottolinea la preside Lucia Rossi - è stata un'occasione importante, in un momento difficile per tutti e in particolare per gli studenti costretti ad una didattica a distanza, per esprimere sé, la propria creatività e operosità in un'ottica di apertura al sociale e al bisogno. Sono quindi orgogliosa della risposta che i nostri alunni, guidati dal loro tutor prof. Ignesti, hanno dato al progetto e ringrazio i responsabili di Eye Firenze 2021 per l'opportunità offerta, per l'attenzione alla realtà degli studenti e per aver favorito e sollecitato la loro creatività. Iniziative come questa sono preziose e sono un aiuto concreto alla crescita umana e culturale degli studenti”.

EYE Firenze 2021 è un'iniziativa di ARTES Associazione Toscana Ricerca e Studi con il contributo di Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze, al suo gruppo Giovani Imprenditori, al Conservatorio Santa Maria degli Angeli, all’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante – Ginori Conti e all’Istituto superiore Russell Newton. Il progetto ha il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci e vede la collaborazione di Nana Bianca e Murate Idea Park.

Fonte: Ufficio Stampa