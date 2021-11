Stella (FI): "Ennesimo luminare abbandona Careggi, il sistema in crisi. Urge intervenire"

"Dopo il buco di bilancio, un'altra pessima notizia per il sistema sanitario toscano. L'ennesimo luminare della medicina ha abbandonato l'azienda ospedaliero universitaria di Careggi: si tratta del professor Marco Innocenti, ordinario di Chirurgia plastica all'Università di Firenze e direttore di Chirurgia plastica, ricostruttiva e microchirurgia dell'ospedale fiorentino, che passa al Rizzoli di Bologna. Per lui, l'istituto ortopedico emiliano ha creato una struttura del tutto nuova, la clinica di Ortoplastica. Casi come questo, sempre più frequenti, sono il sintomo di un sistema in crisi, sul quale urge intervenire". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Nella nostra regione mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici, 400 solo nei reparti dell'emergenza urgenza - sottolinea Stella -. La situazione è molto grave nei pronto soccorso, dove si calcola che in ogni reparto DEA toscano di media grandezza, manchino tra gli 8 e i 10 medici. Solo a Careggi, tra settembre e ottobre si sono dimessi sei professionisti di ruolo dal pronto soccorso, tre hanno chiesto di cambiare reparto e tre sono andati a fare i dottori di famiglia, accettando di guadagnare cifre inferiori, pur di sfuggire da una situazione di stress. In Toscana ci sono 200mila prestazioni da erogare, quattro cittadini su dieci che non riescono a prenotare una prestazione sanitaria. La Regione trovi le risorse necessarie, senza aumentare le tasse".

Fonte: Ufficio Stampa