Superbonus, Berti (M5S): "In un mese altri 1000 cantieri in Toscana"

Nel solo mese di ottobre l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile, Enea, ha ricevuto circa mille richieste di asseverazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici dalla Toscana. Per la precisione stiamo parlando di 910 richieste da parte dei cittadini toscani di poter usufruire del Superbonus 110% per rendere la propria abitazione più sostenibile e meno energivora. Oltre trenta richieste al giorno, per un valore complessivo di 153 milioni di euro da portare in detrazione, che si aggiungono ai 563 milioni di euro di lavori rendicontati da Enea a fine settembre.

Questi dati confermano una volta di più la bontà di questo provvedimento, preso per volontà del Movimento 5 Stelle due anni fa, e che deve essere assolutamente prorogato anche per i prossimi anni e non soltanto per i condomini. Anche perché delle 910 richieste pervenute nell’ultimo mese, solo 107 provengono da condomini, mentre le altre sono equamente divise tra villette e unità immobiliari indipendenti.

Interventi che hanno contribuito non solo a contenere i consumi energetici degli edifici e dunque delle famiglie, in un momento in cui i costi stanno schizzando alle stelle, ma che stanno contribuendo a creare lavoro in un settore, quello delle costruzioni, che per anni ha sofferto drammaticamente. Per questo intendiamo batterci in Parlamento affinché la misura sia prorogata nella forma più ampia possibile”.

Così Francesco Berti, deputato del Movimento 5 stelle.

