Tentato furto in due supermercati di Pisa: due denunce

Due tentati furti in due supermercati diversi si sono verificati ieri a Pisa, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro.

Intorno alle 14.30 la polizia è intervenuta al Carrefour Express nel quartiere Cep. Qui i dipendenti avevano fermato un uomo con della merce non pagata, per alcune decine di euro. Il soggetto, un 48enne residente a Pisa già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dai poliziotti e denunciato per furto. La merce è stata restituita alla direzione del negozio.

Poco più tardi, intorno alle 15.15, la volante della polizia è intervenuta alla Coop di via Valgimigli dove un uomo, un 49enne già noto, era stato fermato anche in questo caso con della merce non pagata. Il 49enne è stato identificato e denunciato dagli agenti per furto aggravato, in quanto aveva rotto il dispositivo anti-taccheggio di alcune bottiglie di alcolici.