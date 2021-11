No alle truffe online, al Pinocchio un incontro per non cadere vittima degli 'squali'

L’associazione “Pinocchio a i’ Pinocchio” ha colto con soddisfazione la proposta di promuovere un libro, l’ultima fatica di Barbara Scarpettini (giornalista Sky): un libro che tratta in metafora la vita ed i suoi tranelli, che lei descrive come Squali, un po’ come le tentazioni che l’ingenuo Pinocchio ha vissuto, nella fantasia di Lorenzini, e che ci ha regalato nell’opera omnia più tradotta al mondo dopo la Bibbia e il Corano. Si tratta della prima presentazione di quest’opera letteraria di Scarpettini in Toscana, in programma sabato 6 novembre.

L’appuntamento è per sabato 6 novembre alle 16 nella saletta dei Pinocchi ritrovati (Casa Culturale di San Miniato, via Pizzigoni 10). L’evento si avvale anche della collaborazione – oltre alle realtà già citate - del circolo Arci San Miniato Basso e dell’associazione “Pinocchio a casa sua”. Interverranno: l’assessore all’istruzione del Comune di San Miniato Giulia Profeti, la vicepresidente dell’associazione “Pinocchio a i’ Pinocchio” Monica Ferri e Giuseppe Garbanino dell’associazione “Pinocchio a casa sua”, oltre ovviamente all’autrice e al moderatore Landi. Sarà l’occasione – attraverso storie e testimonianze – di trattare il delicato argomento delle truffe online che avvengono nel mare magnum di internet e che possono in pochi click cambiare in negativo l’esistenza di una persona.

Ideatore dell’evento Damiano Landi del Corpo Consolare toscano del Touring Club, da sempre promotore delle nostre eccellenze, non solo storiche, agroalimentari ma soprattutto culturali. Alla sua collaborazione con l’associazione si deve da tempo il progetto di legare in network chi porta avanti la storia di Pinocchio e dei luoghi veri e reali dove è nata la favola, nella mente eclettica di Lorenzini, sparsi in diverse località della Toscana e che possono dare, appunto in rete, un ulteriore elemento distintivo delle eccellenze di Toscana.

San Miniato Basso, l’antica Pinocchio, è la località che può coadiuvare con iniziative come questa un flusso turistico oramai stabile, promosso anche dalla via Francigena, che potrà trovare in un futuro, nelle vie di Pinocchio, un epigono che potrà solo crescere. La presenza dell’amministrazione comunale di San Miniato e di molti appassionati di cultura conferma che la nostra favola è in una parola la vita stessa, nelle sue sfaccettature comuni alle vicissitudini di molti di noi.

Il periodo pandemico ha lasciato il tempo all’autrice di mettere a pulito alcune storie, coadiuvate dai contributi della dott.ssa Strappato della Polizia postale, dando vita ad un magnifico libro, che oltre ad essere una illuminante lettura ricca di spunti di riflessione, potrà essere valorizzato anche nelle scuole proprio come strumento educativo, dati i temi trasversali e molto attuali che tratta.

Associazione Pinocchio a i’Pinocchio