Alla biblioteca Gronchi 'Dante, il Conte Ugolino e Pontedera'

Continuano gli appuntamenti organizzati dalla Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Pontedera, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il prossimo evento vedrà la partecipazione della professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut, dell'Università di Pisa.

La conferenza, dal titolo "Dante, il Conte Ugolino e Pontedera", si svolgerà Sabato 6 Novembre alle ore 15,30, nell'auditorium della biblioteca comunale Gronchi, in viale Rinaldo Piaggio ( è necessaria la prenotazione per mail all'indirizzo biblioteca@comune.pontedera.pi.it o telefonicamente allo 0587299531 ed è obbligatorio il green pass per l'accesso ai locali ).

Appuntamento successivo, il 19 Novembre, con la presenza del professor Floriano Romboli.

Fonte: Ufficio Stampa