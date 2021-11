Il ministro Franceschini all'Ambrogiana: "Ville Medicee grande museo diffuso"

(foto gonews.it)

Non si è parlato di tempi né di costi per la riqualificazione della Villa dell'Ambrogiana a Montelupo. Era un Opg e ora si punta a farlo diventare un luogo d'arte. La visita del ministro della cultura Dario Francheschini ha posto una prima pietra sul progetto della riqualificazione dell'Ambrogiana, che dovrà avvenire con l'interessamento delle Gallerie degli Uffizi e del direttore Schmidt, il quale ha intenzione di portare a Montelupo numerosi capolavori stipati a Firenze. La visita è avvenuta assieme al sindaco Paolo Masetti e a altri primi cittadini dell'Empolese Valdelsa, oltre a altre autorità come il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Franceschini ha dichiarato: "L'Ambrogiana è un luogo splendido, è evidente che qui serva un grande progetto nazionale, per le risorse che servono non può essere messo solo sulle spalle del Comune o della Regione Toscana. Siamo qui assieme per farlo diventare un grande progetto di recupero della Villa Medicea a scopo culturale. C'è una bella idea su cui sta lavorando il direttore degli Uffizi per portare qua una parte delle opere, anche perché molte di queste venivano da qua. Non si possono però annunciare cose sicure se prima non si hanno risorse per farlo. Lavoreremo insieme, siamo già d'accordo, in parte la Regione in parte lo Stato e il Comune per questo che vedo come un grande progetto per il Paese".

Ci sono tante prove in giro per l'Italia di rilancio di musei che non avevano la piena utilizzazione, ha continuato Franceschini: "L'Italia è piena di città d'arte e di borghi, ville, bellezze archeologiche e paesaggistiche che non richiamano il turismo internazionale come potrebbero, non è più solo un'esigenza per diffondere crescita e ricchezza ma anche per decongestionare luoghi con problemi di overbooking, in questo ci sta perfettamente un disegno di valorizzazione della Villa dell'Ambrogiana. Ci consentirebbe di rafforzare il territorio e inoltre di ragionare su un progetto di rafforzamento degli Uffizi che è partito con una riforma che ha unito Palazzo Pitti, il Corridoio Vasariano e Boboli in un'unica istituzione, nella più grande istituzione culturale del mondo e su questo dovremo investire, lo faremo".

"In Italia ci sarebbero da investire miliardi di euro sul patrimonio culturale, le risorse in questi anni sono aumentate ma dovremo fare un passo tanto lungo quanto la gamba consente. Detto questo bisogna ragionare in grande per cui anche questo discorso delle Ville Medicee rientra in questo modello di Italia come grande museo diffuso" ha concluso il ministro.

(foto gonews.it)

Elia Billero e Margherita Cecchin