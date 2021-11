Biblioteca Fucini, gli appuntamenti in Sezione Ragazzi

Dopo la ripresa delle attività in presenza, la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, nel mese di novembre inizia già da oggi a proporre varie iniziative. In questi tre giorni altrettanti appuntamenti in Sezione Ragazzi.

Giovedì 4 novembre, alle 17, appuntamento con L'Inventapersone dove bambine e bambini, dai 4 agli 8 anni, si divertiranno a scambiare le facce e i vestiti agli strambi personaggi, presentati da Giulia Bilardo. Questi laboratori sono liberamente ispirati alle tematiche della sostenibilità e dell’Agenda 2030. Con la guida di Giulia e la fantasia dei bambini i personaggi diventeranno ancora più strani, divertenti e strampalati. Alla fine del laboratorio sarà votato il più originale.

Domani, venerdì 5 novembre, alle 17.15, c’è il Bibliocinema del mese di novembre che propone tematiche di coraggio e ribellione, storie in cui il protagonista più debole è destinato a raggiungere grandiosi obiettivi e storie che metteranno in discussione le abitudini di tutti noi. Chiamate in biblioteca per conoscere il film che è stato scelto per domani.

Sabato 6 novembre, sempre alle 17, appuntamento speciale con l’OradelRaccontodelSabato. Nella Torre del Racconto ci sarà un'animatrice d'eccezione, Gloria Noto, con tante storie da leggere con calma e senza fretta. Evento consigliato a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Tutte le iniziative sono su prenotazione. Potete chiamare lo 0571/757873 oppure scrivere sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa