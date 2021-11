Coronavirus Empoli e Cuoio, 34 contagi

Crescono i contagi per la Toscana nella giornata di oggi, giovedì 4 novembre. Numeri in calo invece per i dati dall'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio rispetto a ieri.

Zona Empolese Valdelsa 27 contagi

Montelupo Fiorentino 5

Certaldo 5

Empoli 10

Vinci 2

Cerreto Guidi 1

Fucecchio 2

Montespertoli 1

Castelfiorentino 1

Zona comprensorio del cuoio 7 contagi

San Miniato 4

Montopoli in Val d'Arno 1

Castelfranco di Sotto 1

Santa Croce sull'Arno 1

A breve il bollettino Asl Centro