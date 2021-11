Contagi 4 novembre ancora in aumento

I nuovi casi registrati in Toscana sono 385 (95 in più rispetto a ieri) rilevati su 29.755 test di cui 8.918 tamponi molecolari e 20.837 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,29% (4,3% sulle prime diagnosi). I vaccini somministrati in più rispetto a ieri sono 16.715 in più, raggiungendo quota 5,94 milioni.

I dati sono stati resi noti dal presidente Eugenio Giani nel consueto report.

Sono 274 le persone ricoverate, 5 in più rispetto a ieri, 26 quelle in terapia intensiva, in calo di 2 unità.

Si attendono ulteriori info dai report della Regione e delle Asl

Contagi 4 novembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO