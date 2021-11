Maltempo, crolla ponteggio nella via che ricorda il crollo del Muro di Berlino

Ancora danni da maltempo per il forte vento e le piogge che si sono abbattuti in Toscana questa notte.

Siamo a Prato in via Caduta del Muro di Berlino e (per uno strano scherzo del destino nel nome del luogo) è crollato un ponteggio. Sul posto i vigili del fuoco di Prato alle 6.30 di questa mattina. È stata intanto liberata la corsia preferenziale degli autobus che collega piazzale Nenni a via Braudel. Poi i lavori hanno permesso il ripristino della strada, con la chiusura dei lavori che è giunta alle 9.

Sul posto anche la polizia municipale. Non si segnalano persone coinvolte.