Buongiorno oggi ringrazio Manuela per questa ricetta molto buona e con prodotti di stagione. Manuela cerca sempre ricette nuove da preparare soprattutto per i suoi bambini che non amano molto le verdure. Ma questa ricetta è piaciuto molto anche a loro.

Gli alimenti principali sono: verza, zucca e formaggio. Il formaggio in questa ricetta deve essere stagionato a pasta dura come: il pecorino romano, il grana padano, il parmigiano.

Io e Cristina durante la rubrica di oggi abbiamo parlato della diversità dei formaggi, per saperne di più sulla loro classificazione vi rimando a questo link:

www.clal.it/downloads/schede/

Fagottini di zucca al formaggio

Ingredienti per 4 persone

8 foglie di verza

800 gr di zucca

130 gr di formaggio stagionato a pasta dura (pecorino romano, parmigiano, grana)

110 ml di latte

1 rametto di rosmarino

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

mondate la zucca privandola della buccia e dei semi. Tagliatela a fette e disponile su un foglio di carta da forno, cospargile con olio e rosmarino e infornate a 180° C per 35/40 minuti fino a doratura. Nel frattempo riempite di acqua una pentola capiente e portate a ebollizione, salate e immergete due foglie alla volta sbollentandole per circa 2 minuti. Una volta morbide, scolatele e riponetele in un piatto, tamponandole con carta assorbente. Scaldate il latte in un pentolino, deve essere caldo ma non bollire, trasferiscilo nel bicchiere del frullatore a immersione e aggiungi il formaggio stagionato grattugiato (tenete da parte due cucchiaiate) e frullate fino ad ottenere un composto simile a besciamella.

Quando non sarà più caldo mettetelo in frigorifero e fatelo raffreddare completamente. Una volta cotta, ma non più calda, frullate o schiacciate la zucca con una forchetta fino ad ottenere una crema. Condite con sale e pepe a piacere. Private le foglie di verza della costa centrale (se volete potete poi frullarla con la zucca) e distribuite un paio di cucchiaiate di zucca al centro della foglia. Con la crema di formaggio, una volta fredda, formate 8 piccole palline con le mani. Adagiate una pallina su ogni foglia di verza al centro della crema di zucca, avvolgete la foglia a creare un fagottino. Disponete i fagottini in una pirofila, cospargete con il formaggio grattugiato che avete precedentemente tenuto da parte, un filo di olio e infornate a 200° C per circa 12 minuti fino a doratura.

Manuela

