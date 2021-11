Furti con scasso a Firenze, arrestato in Valdelsa

Dopo furti con scasso a Firenze, è stato arrestato mentre stava cercando di cambiare delle monete vicino alla stazione di Poggibonsi. In manette un 23enne residente a San Gimignano, da tempo nel mirino delle forze dell'ordine.

Al momento dei controlli dei carabinieri, il giovane aveva 60 euro in monete, due smartphone costosi e un tablet. Portato in caserma, ha dato contro ai militari ed è stato bloccato. I carabinieri hanno appurato che il 23enne aveva rubato con scasso in alcuni negozi fiorentini tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. È stato dunque messo in manette.