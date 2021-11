Health Angel, torna il premio internazionale realizzato da Bramandi

Anche nel 2021 l’Health Media Award, premio internazionale per le innovazioni e i talenti in campo sanitario e della comunicazione, continua a premiare nuovi successi con l’Health Angel, l’angelo della salute realizzato dall’artista italiano Massimo Bramandi.

Quest’ultimo continua a viaggiare con la sua arte a livello internazionale e, rientrato da poco dalla Germania per conferire altri premi, si dichiara veramente grato a questo paese in cui il successo si basa sulla meritocrazia.

Quest’anno Bramandi ha autografato personalmente i premi conferiti a Liz Baffoe e Ben Streubel.

Infatti, già nel 2020, il comitato di selezione intorno al presidente del Grand Jury Tony Westwood ha deciso di assegnare a Liz Baffoe e Ben Streubel l'ambito premio per la comunicazione sanitaria. Il 28 ottobre 2021, la situazione pandemica ha permesso una riunione nel Kameha Grand Hotel Bonn e l'Health:Angel ha potuto finalmente essere presentato ai vincitori del premio.

Mentre gli altri concorsi si prendono una pausa, l'Health Media Award sarà presentato anche quest'anno. Quest'anno, l'"Oscar" della comunicazione sanitaria non va solo ad aziende, agenzie e associazioni, ma ancora una volta anche a volti di spicco che hanno reso servizi eccezionali alla comunicazione sanitaria. Con l'attrice Liz Baffoe e il presentatore Ben Streubel, la giuria quest'anno ha deliberatamente scelto personalità che combinano una comunicazione sanitaria di successo con una storia molto personale.

L'attrice e stilista Liz Baffoe usa la sua fama per sensibilizzare alla salute e al fitness. Il suo "Training with Liz & Ben" gratuito è ora uno dei training online più popolari in Germania ed è noto anche a livello internazionale. L'allenamento con Liz & Ben" è condotto dal personal trainer Ben Schneider di "NAO-PT". Lo sport e l'esercizio fisico non stanno solo guadagnando importanza nell'home office, ma sono in generale di grande importanza per una vita sana. Non solo il concetto della formazione è stato convincente, ma anche il marketing attraverso i canali dei social media. Per esempio, Liz Baffoe raggiunge più di 73.400 persone via Instagram e scatena numerose interazioni con ogni suo post. Il vincitore del premio è presente anche su Twitter, Facebook e LinkedIn.

Liz Baffoe, conosciuta tra l'altro per la serie TV "Schloss Einstein" e il SWR3 LiveLyrix Tour, per aver ricevuto l'Health Media Award 2020:

"Prima di tutto, vorrei ringraziarvi molto per avermi assegnato l'Health Media Award 2020! Sono felice dal profondo del mio cuore di ricevere questo meraviglioso premio. Vorrei anche ringraziare il mio personal trainer Ben Schneider di NAO PT e Ben Streubel, che hanno reso possibile molte cose. Quest'anno in particolare ti ha fatto capire ancora una volta quanto siano importanti la salute, la nutrizione e la consapevolezza per tutti noi".

La giuria ha premiato anche Ben Streubel, conduttore del format di intrattenimento "SWR3-LiveLyrix". I messaggi e le storie dei testi delle canzoni messe in scena e recitate sul palco trasmettevano non da ultimo questioni di salute. Per esempio, è stato impressionante sentire un cantautore raccontare come la sua vita cambia dopo aver superato il cancro. Con una gamma che va dai pensieri suicidi (Hurts - Wonderful life) ai problemi di droga (Pink Floyd - Comfortably numb) fino alle canzoni positive che affermano la vita, una serata SWR3 Live Lyrix è sempre un importante "benessere per l'anima".

"A volte la connessione tra la hit preferita e il messaggio lirico collegato è quel poco che rimane per far scoppiare il nodo della realizzazione", dice Ben Streubel. Questo dimostra perché il formato live merita un Health Media Award. Il presentatore Ben Streubel spiega a proposito del premio: "È un grande premio per tutta la squadra e un'indicazione importante - finora troppo poco espressa - che una serata SWR3 LiveLyrix può cambiare una vita intera con le sue intuizioni".

Prossimamente l’Artista Bramandi verrà richiamato all’estero, con nuove tappe a Bruxelles, Amburgo e in Lussemburgo, culminando con la sua grande mostra personale a New York.