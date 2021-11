Karate, la Movement of Children di Vinci si fa valere al Confederale

Il 31 ottobre e il 1 novembre si è svolto, al PalaMelo di Quarrata, il Campionato Confederale Unificato CKI 2021 di karate.

Dopo i successi ottenuti al 9° Campionato Mondiale WUKF di Cluj Napoca (Romania), i ragazzi di Movement of Children ONLUS hanno dimostrato ancora la sua fame di medaglie, sicuramente dovuta anche alla pausa forzata per la pandemia COVID. Questi i risultati:

- Gabriele Martorana: 3 Ori ed 1 Argento nella categoria Juoniores cinture nere

- Eduard Berza: 1 Oro, 1 Argento e 2 Bronzi nella categoria Juniores cinture arancio

- Federica Cappelli: 1 Argento e 2 Bronzi nella categoria Cadets cinture marroni

Stupendo il risultato di Amelia Cipollini che, alla sua prima competizione, conquista 1 Oro ed un Argento nella categoria Children (7 anni) cinture bianche, oltre all’affetto di un palazzetto per la sua simpatia.

Sono mancate le medaglie di Alessandro Tesi, Yayi Huang e Luca Cappelli che sicuramente sapranno rifarsi alle prossime competizioni.

Il 9° Campionanto Mondiale WUKF di Cluj Napoca ed il Campionato Confederale Unificato CKI 2021 sono state le prime due tappe di avvicinamento al 10° Mondiale WUKF che si terrà a Fort Lauderdale (Florida) dal 2 al 7 Luglio 2022.

Le prossime tappe saranno incentrate tutte sul Campionato Confederale Unificato 2022 che, a partire da Gennaio, tornerà alla sua formula originale ante pandemia:

- Qualificazioni Centro Italia

- Qualificazioni Sud Italia

- Qualificazioni Nord Italia

- Campionato Confederale Unificato CKI 2022

Grazie al nuovo progetto che Movement of Children ONLUS ha intrapreso con il Centro LINK Fitness Club ed al supporto nella preparazione fisica dei ragazzi da parte dei tecnici Andrea Bonfanti e Mattia Casalini, stiamo mettendo una concreta ipoteca sui biglietti per la Florida con la rappresentativa Azzurra della Confederazione Karate Do Italia CKI.