La chef Rosanna De Carlo presenta il suo libro a San Miniato

Rosanna De Carlo, la grande cuoca originaria di Ruoti (Potenza), sarà a San Miniato, domani 5 novembre alle ore 21 e 15, per presentare il suo ultimo libro. Ne parlerà nei locali della mostra di Domenico Conforte, all'Orcio d'Oro, cioè sotto l'arco che conduce in piazza del Seminario. Conforte, come De Carlo, è nato nel paese di Ruoti, in provincia di Potenza, evocato nel libro, nelle sue storie e anche nelle sue ricette di una cucina povera, ma di grande valore storico simbolico.