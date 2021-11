La titolare schiaffeggia 17enne, sospesa licenza a un locale

Da oggi è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio del centro cittadino disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore di Firenze Filippo Santarelli.

Il provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stato notificato all'esercizio nella giornata di ieri dalle Volanti.

La sospensione è stata adottata sulla base dell'episodio avvenuto lo scorso 28 ottobre, intorno alle ore 18.45: quella sera la Polizia di Stato è intervenuta presso il locale a causa di una lite con due avventrici.

Secondo quanto ricostruito, all'interno del locale, una ragazza, al momento del pagamento, è stata oggetto di una minaccia e del lancio di un pacchetto di gomme da parte della sorella della titolare ed alla presenza di quest'ultima.

Poco dopo, fuori dall'esercizio, un'altra ragazza 17enne, che era nel locale in compagnia della prima, sarebbe stata colpita con schiaffi anche dalla titolare del locale, a causa delle riprese della precedente scena alla cassa effettuate con il cellulare.

Inoltre,antecedentemente all'aggressione, secondo quanto emerso, era anche stata somministrata una bevanda alcolica alla minore di anni 18.

Come ha evidenziato il Questore di Firenze nel provvedimento a sua firma, oltre ad essere stata rilevata la vendita di alcol ad una minore di anni 18, sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini per il comportamento violento della titolare e della sorella in due distinti episodi,ordine e sicurezza che anche la titolare di un esercizio pubblico dovrebbe garantire affinchè il locale possa essere normalmente frequentato dai clienti.